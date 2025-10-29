Die Sanktionen, die das US-Finanzministerium am 22. Oktober gegen den russischen Energiekonzern Rosneft angeordnet hat, könnten sich auch auf Anlagen in Deutschland auswirken. Die auf Wirtschafts- und Finanznachrichten spezialisierte Plattform Bloomberg meldete am Montag, Regierungsvertreter in Washington hätten Gesprächspartnern aus der BRD mitgeteilt, dass die Eigentumsverhältnisse der deutschen Tochtergesellschaften von Rosneft innerhalb der nächsten sechs Monate...

Artikel-Länge: 2033 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.