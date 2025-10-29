Nachdem Außenminister Johann Wadephul (CDU) seine für Sonntag geplante China-Reise kurzfristig abgesagt hat, bemüht man sich sowohl in Berlin als auch in Beijing, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Der stellvertretender Regierungssprecher, Steffen Meyer, sagte am Montag, es bestehe »weiterhin ein Interesse an einem respektvollen und guten Austausch auch mit der chinesischen Regierung«. Er sehe »durch die Verschiebung keinen großen Einfluss auf die weitere Politik...

