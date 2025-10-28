Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
28.10.2025 / Ausland / Seite 7

Kriegsdienst kehrt zurück

Kroatien beschließt Wiedereinführung der Wehrpflicht. Verweigerer deutlich schlechter gestellt

Slavko Stilinović
Das kroatische Parlament hat am Freitag die Wiedereinführung der Wehrpflicht beschlossen. Die historische Entscheidung markiert eine Kehrtwende in der Politik des NATO- und EU-Mitglieds, das 2008 zur Berufsarmee übergegangen war. Für die Umsetzung mussten zwei Gesetze geändert werden: 84 von 151 Abgeordneten stimmten für die Änderung des Verteidigungs-, 110 für die Anpassung des Wehrdienstgesetzes. Verteidigungsminister Ivan Anušić (HDZ) begründete den Schritt im Pa...

