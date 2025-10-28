Das kroatische Parlament hat am Freitag die Wiedereinführung der Wehrpflicht beschlossen. Die historische Entscheidung markiert eine Kehrtwende in der Politik des NATO- und EU-Mitglieds, das 2008 zur Berufsarmee übergegangen war. Für die Umsetzung mussten zwei Gesetze geändert werden: 84 von 151 Abgeordneten stimmten für die Änderung des Verteidigungs-, 110 für die Anpassung des Wehrdienstgesetzes. Verteidigungsminister Ivan Anušić (HDZ) begründete den Schritt im Pa...

