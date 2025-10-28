Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
28.10.2025 / Inland / Seite 5

Krank ohne Schein

Thüringen: Immer mehr Menschen nicht versichert. Modellprojekt stellt anonymisiertes Dokument für Arztbesuch aus. Landtagsfraktionen konträr

Oliver Rast
Böen wirbeln bräunlich-gelbes Laub auf, leichter Nieselregen trübt die Sicht, kaum zehn Grad Celsius in den Straßen Erfurts. Und überall gleichlautende Herbsttöne: unter Passanten auf Gehwegen, unter Fahrgästen in Verkehrsmitteln, unter Beschäftigten in Betrieben – Hüsteln, Niesen, Schnauben. Jahreszeitentypisch. Typisch auch die erhöhte Frequenz von Arztbesuchen. Leichtgemacht dank Versichertenkarte. Aber nicht für alle – nicht für die ohne Krankenversicherung. Und...

