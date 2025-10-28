Die Indienststellung des ersten neuen Seefernaufklärers vom Typ P-8A »Poseidon« durch die Bundeswehr rückt näher. Anfang Oktober wurde gemeldet, das Beschaffungsamt der Truppe habe das Flugzeug offiziell in den USA übernommen. Ende vergangener Woche wurde die Nutzungsgenehmigung erteilt. Damit steht nun einer Überführung nach Deutschland und der Übergabe an die deutsche Marine nichts mehr im Weg. Insgesamt acht der Flugzeuge kauft die Bundeswehr; der Preis wird mit ...

Artikel-Länge: 3309 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.