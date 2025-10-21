Die Medizin der Ameisen ist eher unterentwickelt. Groß hingegen scheinen die Tiere bei nicht pharmazeutischen Maßnahmen. Das seit der Coronapandemie geläufige Konzept des Social Distancing steckt den Ameisen offensichtlich im Leib. Im Fall einer Seuchengefahr ändern sie ihr Nestbauverhalten, wie Wissenschaftler in Großbritannien herausgefunden haben. Eine Forschungsgruppe um Luke Leckie von der University of Bristol konnte vermittels eines Experiments einen feinteil...

Artikel-Länge: 1970 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.