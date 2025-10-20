Berlin. Aus Protest gegen den Ausverkauf der Stadt an Immobilienspekulanten und den vom Berliner Senat beabsichtigten sozialen Kahlschlag haben Aktivisten am Sonnabend den Berliner »Bierpinsel« im Stadtteil Steglitz besetzt. Das Gebäude gilt als Ikone Westberliner Architektur der 197...

Artikel-Länge: 942 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.