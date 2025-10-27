Von Anfang an spielten Soft Cell mit der reinen Illusion. Da stand eine große Diva in Federschmuck vor einem Tanzorchester und war in Wahrheit ein sehr schmaler, sehr schwuler Mann in Lederjacke und dahinter ein bald etwas rundlicherer Heterosexuellerer mit einem Synthesizer. Ein Alleinunterhalterduo, wenn man so will. Sie lernten sich auf der Kunstschule in Leeds kennen und coverten das in der Northern-Soul-Szene sehr beliebte »Tainted Love« (ursprünglich die B-Sei...

Artikel-Länge: 3402 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.