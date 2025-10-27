Die US-Wirtschaft gerät durch Trumps Einwanderungspolitik ins Wanken. Ausländische Arbeitskräfte verlieren ihre Jobs, während die ohnehin schwache Einstellungsbereitschaft durch die unberechenbare Handelspolitik weiter belastet wird. Niedriglohnarbeiter werden abgeschoben, hochqualifizierte Fachkräfte kommen nicht ins Land, also jene, die dazu beigetragen haben, eine Rezession 2023/24 zu verhindern. Mehr Beschäftigte bedeuteten zudem höheren Konsum und stärkten das ...

Artikel-Länge: 3289 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.