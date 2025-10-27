Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
27.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Trumps Bumerang

Rigide US-Migrationspolitik geht nach hinten los: nicht mehr, sondern weniger Stellen. Produktionseinbußen und steigende Lebensmittelpreise drohen

Lars Pieck
Die US-Wirtschaft gerät durch Trumps Einwanderungspolitik ins Wanken. Ausländische Arbeitskräfte verlieren ihre Jobs, während die ohnehin schwache Einstellungsbereitschaft durch die unberechenbare Handelspolitik weiter belastet wird. Niedriglohnarbeiter werden abgeschoben, hochqualifizierte Fachkräfte kommen nicht ins Land, also jene, die dazu beigetragen haben, eine Rezession 2023/24 zu verhindern. Mehr Beschäftigte bedeuteten zudem höheren Konsum und stärkten das ...

