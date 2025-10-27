Ziel ist es, den laufenden Friedensprozess in die zweite Phase zu führen: Die Guerillaverbände der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) haben den vollständigen Rückzug ihrer bewaffneten Einheiten aus der Türkei angekündigt. Ein Teil der Kräfte sei bereits abgezogen worden und befände sich in den von der Guerilla gehaltenen Gebirgszügen im Nordirak, berichtete ANF am Sonntag von der Pressekonferenz im Kandilgebirge. Der Schritt der kurdischen Guerilla stellt einen weitere...

