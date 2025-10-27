H & M schließt seinen ehemaligen Flagshipstore in der Nürnberger Karolinenstraße 45 Anfang 2026. Von der Ankündigung sind über 50, teils langjährige Angestellte betroffen. Das Perfide daran: Wenige Häuser weiter eröffnete die Kette in der Karolinenstraße 11 im vergangenen Jahr einen neuen Store. Dort können die Angestellten aus der Hausnummer 45 nach der Schließung aber nicht weiterarbeiten. Denn die Stellen sind längst besetzt. Die Angestellten aus der Karoline...

Artikel-Länge: 4141 Zeichen

