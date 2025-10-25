Fußball der Herren: Dritte Liga 12. Spieltag: FC Energie Cottbus – TSV Havelse Obendrein bitter für Lok Leipzig: Die Randhannoveraner vom TSV Havelse haben Probstheida in der Relegation um den Aufstieg geschlagen, nur um dann deutlich zu machen, dass man wieder runter und gar nicht in der dritten Liga spielen will. Cottbus mag da ebenso wenig sein und arbeitet auch in dieser Spielzeit am Aufstieg. Parallel zeigen die dritten Programme südlich des Weißwurstäquators W...

