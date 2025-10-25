London. Prinz Andrew hat auf die neuerlichen Missbrauchsvorwürfe gegen ihn reagiert. Er wiederholte seine Beteuerung, niemals Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Zwei Sachverständige beglaubigten seine Aussage: Bill Clinton und Donald Trump. Danach gingen die drei in ein Spielwarengeschäft, um Geschenke für ihre neuen Freundinnen zu kaufen. Washington. Ein Bundesgericht hat US-Präsident Trump erneut untersagt, Militär im Inland einzusetzen. Jetzt will er i...

Artikel-Länge: 3270 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.