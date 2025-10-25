Argentinisches Milei-Desaster

Am Sonntag stehen in Argentinien sogenannte Zwischenwahlen an. Der 2023 ins Präsidentenamt gewählte Xavier Milei plant, bei dieser Wahl die Zahl seiner Abgeordneten im Parlament so zu erhöhen, dass er weitere brutale Maßnahmen in der Volkswirtschaft des Landes vornehmen kann. Es sieht derzeit so aus, dass das Kalkül nicht aufgeht. Die argentinische Währung Peso ist fast auf die Untergrenze ihres Wechselkursbandes zum US-Dollar gefallen und dürfte, so kalkulieren die...

Artikel-Länge: 3154 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.