Diese Pressekonferenz wirkt nach. Mitte Oktober erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow vor arabischen Journalisten in Moskau: »Wir wissen, dass es Spannungen zwischen unseren Freunden in Algerien und unseren Freunden in Mali gibt.« Diese reichten »bis in die Kolonialzeit zurück, als die Grenzen Afrikas künstlich gezogen wurden«. Weiter sprach er davon, dass die Tuareg in Algerien und Mali »das gleiche Schicksal« teilten, »da die Kolonialherren ihre Verbr...

Artikel-Länge: 4007 Zeichen

