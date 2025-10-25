Teheran will seine Beziehungen zur Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (Financial Action Taskforce , FATF) normalisieren. Mit diesem Ziel hat sich die Islamische Republik jetzt bereiterklärt, der Internationalen Konvention zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, CFT) beizutreten, wie Präsident Masud Peseschkian am Dienstag in einem Schreiben an die zentralen Regierungs- und Wirtschaftsorgane d...

Artikel-Länge: 4150 Zeichen

