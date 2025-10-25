Die erste China-Reise von Außenminister Johann Wadephul ist zwei Tage vor dem Abflug abgesagt worden. Sie könne »zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag. Zur Begründung für den ungewöhnlichen Schritt sagte sie, dass die chinesische Seite bis zuletzt außer dem Termin mit Amtskollege Wang Yi »hinreichende, weitere Termine« nicht habe bestätigen können. Im Klartext heißt das wohl: Das Besuchsprogramm wurde auf da...

Artikel-Länge: 2831 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.