Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
25.10.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Washingtons Tyrannei

Unblock Cuba: USA wollen progressive Regierungen isolieren. Die widersetzen sich

Volker Hermsdorf
Parallel zur Offensive gegen die Resolution gegen die Blockade Kubas in der UNO versuchen die USA progressive Regierungen in der Region zu isolieren. Wie bereits 2022 sollen Kuba, Venezuela und Nicaragua vom 10. Amerikagipfel im Dezember in der Dominikanischen Republik ausgeschlossen werden. Doch Washingtons Kampagne gegen die »Troika der Tyrannei« könnte erneut scheitern. In Lateinamerika formiert sich Widerstand dagegen. Bereits am 30. September hatte das Außenmin...

