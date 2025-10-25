Es ist bereits der zehnte Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmugglerboot in der Karibik und zuletzt auch im Pazifik: Am Freitag verkündete US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die jüngste Attacke, mit der die Zahl der Getöteten auf mindestens 46 gestiegen ist. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Weißen Haus erklärt, er sehe keine Notwendigkeit für eine Kriegserklärung durch den Kongress: »Ich werde nicht unbedingt eine Kriegserklärung verlange...

