Re: Leben mit Wildtieren Ein Paar kämpft in Frankreich gegen die bürokratischen Hürden, für die Wildschweinauffangstation, die es einrichten will. BRD 2025. Arte, 19.40 Uhr Am anderen Ende der Brücke Langer Marsch zur Kopulation: Austrobullentochter Fanny (Nina Proll) verliebt sich Anfang der 1930er in den chinesischen Polizeioffizier Yunlong (Wang Zhiwen) und folgt ihm in sein Dorf wie er den Guomindang. Dann ändern sich die Verhältnisse. VR China/Österreich 2002. ...

Artikel-Länge: 2317 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.