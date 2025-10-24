Gegründet 1947 Freitag, 24. Oktober 2025, Nr. 247
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
24.10.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Banken auf Rekordkurs

Österreich: Debatte um »Stabilitätsabgabe« für Kreditinstitute. Kapital spricht von »Standortsteuer«.

Oliver Rast
Tiefes Budgetloch, hoher Schuldenberg. Die österreichische »Zuckerl«-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos steht fiskalpolitisch mächtig unter Druck. Während die Staatskasse klamm ist, kassieren Geldinstitute und Kreditanstalten ab: »Banken verdienen prächtig – Bawag und Unicredit mit Gewinnplus«, so der Standard am Mittwoch. Selbst die Bankenabgabe in der Alpenrepublik – offiziell »Stabilitätsabgabe« – schlägt kaum zu Buche. Die Abgabe war 2011 nach der Finanz- und Wirts...

Artikel-Länge: 3962 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe