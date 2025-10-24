Behalten die Meinungsforscher recht, dann wird diesen Freitag Catherine Connolly zur neuen Präsidentin der Republik Irland gewählt. Sie würde damit Michael D. Higgins beerben, der wie Connolly seine politische Sozialisation in Labour erfahren hat. Doch im Gegensatz zu Higgins ist Connolly zwar formell unabhängig, hinter ihrer Kampagne vereinigt sich aber die gesamte linke Opposition – von den beiden sozialdemokratischen Parteien über die republikanische Sinn Féin (S...

Artikel-Länge: 4039 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.