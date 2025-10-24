Gegründet 1947 Freitag, 24. Oktober 2025, Nr. 247
24.10.2025 / Ausland / Seite 6

Linksruck in Dublin erwartet

Präsidentschaftswahl in Irland: Unabhängige Kandidatin mit linker Opposition im Rücken liegt vorn

Dieter Reinisch
Behalten die Meinungsforscher recht, dann wird diesen Freitag Catherine Connolly zur neuen Präsidentin der Republik Irland gewählt. Sie würde damit Michael D. Higgins beerben, der wie Connolly seine politische Sozialisation in Labour erfahren hat. Doch im Gegensatz zu Higgins ist Connolly zwar formell unabhängig, hinter ihrer Kampagne vereinigt sich aber die gesamte linke Opposition – von den beiden sozialdemokratischen Parteien über die republikanische Sinn Féin (S...

