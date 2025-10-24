Gegründet 1947 Freitag, 24. Oktober 2025, Nr. 247
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
24.10.2025 / Ausland / Seite 7

Lehrer des Widerstands

Palästinensischer Kommunist Nader Sadaka nach 21 Jahren Haft in Israel frei, aber ins Exil gezwungen

Mathias Dehne
Die Samaritaner sind eine kleine Gemeinschaft, deren Entwicklung eng mit dem Judentum verbunden ist. Sie betrachten sich als direkte Nachkommen des Volkes Israels. Nahe Nablus in der Westbank liegt die heilige Stätte der Samaritaner, der Berg Gerizim. Nader Sadaka ist einer von ihnen. Er wurde am 12. Juni 1977 geboren und wuchs auf dem Gerizim auf. Dort, wo schnell der palästinensische Alltag unter der Besatzung ersichtlich wird: Sicherheitszäune und der blaue David...

