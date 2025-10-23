Zwei Quizfragen zum Einstieg: A) Was haben Amazon und Tesla gemein? B) Und was hat Elon Musk mit Henry Ford gemein? A) Beide Techgiganten und Gamechanger verhandeln prinzipiell nicht mit Gewerkschaften und behaupten dreist, dies sei ihr gutes Recht. B) Beide sind bzw. waren erklärte Faschisten. Über die sogenannte Firmenphilosophie schleicht sich derzeit ein »Recht auf ein bisschen Faschismus« in die bürgerliche Presse, etwa in die Berichterstattung der FAZ über den...

