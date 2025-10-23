Re: Rumäniens Psychiatrie der Hoffnung Wie in der Bundesrepublik gilt auch im rumänischen Gesundheitssystem, die Schäden der Unterfinanzierung durch Überengagement der Beschäftigten zu lindern. In der hier porträtierten staatlichen Klinik sind die Zustände für die sozial stigmatisierten Patientinnen und Patienten nur deshalb weniger arg, weil sich das Personal ein Bein ausreißt. BRD 2025. Arte, 19.40 Uhr Fußball der Herren: Europa League SC Freiburg – FC Utrecht Ins...

