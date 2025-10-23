Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
23.10.2025 / Feuilleton / Seite 10

Palaststurm mit Straßenkunst

HipHop-Ball bringt urbane Kultur ins Rote Rathaus von Berlin. Eine Graffitivernissage ist mittendrin

Michael Merz
Die Kultur der Straße soll am 15. November institutionelle Weihen erfahren. Zumindest für einen Abend in Berlin, aber der verspricht, sehr lang zu werden. Die Backsteine des altehrwürdigen Roten Rathauses nahe dem Alexanderplatz sollen im Bass des Beats vibrieren. Erstmalig wird in der Hauptstadt ein HipHop-Ball stattfinden – am Sitz des Regierenden Bürgermeisters und des Senats erobert sich urbane Kultur einen lange für sie verschlossenen Raum. Dabei sind nicht nur...

Artikel-Länge: 3072 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe