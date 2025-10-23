Die Nachricht von der Kapitulation eines prominenten Maoisten in Indien hat weltweit Aufmerksamkeit geweckt. Mallojula Venugopal Rao alias Bhupati, ein Mitglied des Zentralkomitees der verbotenen Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten), kapitulierte am Dienstag vergangener Woche zusammen mit 60 weiteren Parteikadern in Anwesenheit von Devendra Fadnavis, dem Chefminister des Bundesstaates Maharashtra. Die Gruppe, auf die insgesamt mehr als 1,1 Millionen Euro Kopfge...

Artikel-Länge: 3894 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.