Die Marschroute ist klar: expandieren. Nun wollen deutsche Handelsriesen ins Arzneibusiness einsteigen, Onlineapotheken aufbauen, rezeptfreie Medikamente vertreiben, berichtete das Handelsblatt in seiner Mittwochausgabe. Kein Wunder, der Apothekenmarkt ist lukrativ. Und wie: Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Branche ein Umsatzplus von 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich, hatte jüngst das Datenanalyseunternehmen aus der Gesundheitsforschung IQVIA errechnet. Das e...

Artikel-Länge: 3506 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.