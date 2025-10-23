Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
23.10.2025 / Inland / Seite 4

Der Bund streckt vor

Wegen »Shutdown«: BRD übernimmt Gehaltszahlungen für Zivilangestellte der US-Armee

Philip Tassev
Angestellte der US-Armee in der BRD müssen sich auch trotz der Haushaltssperre in den USA keine Sorgen um ihre Gehälter machen. Der deutsche Staat springt gern ein, wenn der »große Bruder« in Übersee wegen interner Streitigkeiten vorübergehend die Zahlung einstellt. Rund 12.000 zivile Beschäftigte von in der Bundesrepublik stationierten US-Truppen bekommen somit doch ihr Geld. Wie die Landesregierung von Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte, habe sie sich mit der B...

