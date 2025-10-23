Das Votum ist klar: Knapp zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland sind für den Ausbau der gesetzlichen Pflegeversicherung zur Vollversicherung, die alle Pflegekosten übernimmt. Das geht aus einer am heutigen Donnerstag vorgestellten repräsentativen Forsa-Umfrage hervor, die vom »Bündnis für eine solidarische Pflegevollversicherung« (Sozialverbände, Branchenorganisationen und Gewerkschaften) in Auftrag gegeben worden war. Das Umfrageergebnis soll ein Weckruf für ...

