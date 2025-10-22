Gegründet 1947 Mittwoch, 22. Oktober 2025, Nr. 245
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
22.10.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Konter gegen Trump-Jugend

Nach Drohungen gegen »Antifa-Professor«: US-Hochschule nimmt TPUSA ins Visier

Philip Tassev
Die Rutgers University nimmt die örtliche Gruppe von Turning Point USA (TPUSA) unter die Lupe. Vorausgegangen war eine Petition von Funktionären der rechten Organisation, in der die Entlassung eines Professors gefordert wurde, der angeblich politische Gewalt verteidigt hatte. Es geht um den Professor für Geschichte Mark Bray, der von TPUSA als »Antifa-Finanzier« bezeichnet wird und dessen Beschäftigung konservative Studenten auf dem Campus »gefährde«. Bray war am 9....

