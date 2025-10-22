Das Tessin – Zwischen Lago Maggiore und Gotthard In der Südschweiz sprießen die Palmen: Der Langensee wird alljährlich vom Tourismus belagert. BRD 2020. 3sat, 14.00 Uhr Im Bauch von Frankfurt Die Kleinmarkthalle Lauchgemüse aus Griesheim, grüner Spargel aus Weiterstadt, Johannisbeeren aus Kriftel – das Epizentrum der hessischen Kulinarik ist in der Hasengasse. BRD/Italien 2024. Arte, 18.35 Uhr Besseresser: Scheinheilige Snacks Sebastian Lege packt aus Über Brotchips...

