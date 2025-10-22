Gegründet 1947 Mittwoch, 22. Oktober 2025, Nr. 245
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
22.10.2025 / Feuilleton / Seite 11

Bis die Nase blutet

Nahaufnahmen emotionalen Elends: Sebastian Husaks Film »Bubbles ... wir waren doch Freunde«

Gisela Sonnenburg
Wer sagt denn, dass Liebe immer nur schön ist? Ein junges Pärchen fährt im Kinofilm »Bubbles« von Sebastian Husak erst mal raus ins Grüne. Im Herbst. Richtung Nordsee. Und rauf auf die Fähre. Das Auto wird abgestellt, der Schlüssel gezogen. Der Boden schwankt. Aber der schäumenden Heckwelle des Schiffes wird von Fiete (Leonard Scheicher als etwas unsicherer Verliebter) schnell noch fotografiert. Nur wird seiner Partnerin Amiri (hübsch und mystisch: Zeynep Bozbay) etw...

Artikel-Länge: 3206 Zeichen

