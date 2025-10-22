Unter vielen europäischen Linken hat die österreichische Bundeshauptstadt Wien immer noch den Ruf, sozialpolitisch »anders«, also fortschrittlich zu sein. Damit könnte bald Schluss sein. Denn das von einer Koalition aus Sozialdemokraten und der neoliberalen Partei Neos regierte Wien plant ein Kürzungspaket mit einer Reihe von Einschnitten, das von einer zunehmend autoritären Sicherheitspolitik flankiert wird. Die lokale Ebene spiegelt sich im Bund. Dort regieren die...

