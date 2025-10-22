Gegründet 1947 Mittwoch, 22. Oktober 2025, Nr. 245
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
22.10.2025 / Inland / Seite 5

Entgleist auf halber Strecke

Krise bei Güterbahn: Internes Gutachten setzt DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta weiter unter Druck

Oliver Rast
Ein internes Gutachten einer sogenannten Strategieberatung bringt Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende von DB Cargo, in akute Bedrängnis. Das Papier, das der dpa am Dienstag vorlag und aus dem der Spiegel zuvor zitiert hatte, kommt zum vernichtenden Urteil: Nikuttas Sanierungskonzept sei »nicht objektiv geeignet, eine nachhaltige Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit der DB Cargo AG mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sicherzustellen«. Damit steht nicht nur ihre ...

