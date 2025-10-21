Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
21.10.2025 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Die Nordreportage: Milch, Mist und Muttererde Bauer Augustin und der Klimawandel 750 Hektar Land bewirtschaftet der Familienbetrieb im Greifswalder Bodden. Um den Boden zu schonen, wird auf das Pflügen verzichtet und sich beim Düngen umgestellt. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Der digitale Tsunami Algorithm is a dancer: Wenn Tik Tok das Hirn ersetzt. USA/Kanada/BRD 2024. Arte, 21.45 Uhr Re: Raketenstarts im schottischen Inselparadies North Uist geht vor die Hunde, nun soll...

