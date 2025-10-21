Mit der Aphasie wird eine Hirnschädigung bezeichnet, die lautsprachliche Äußerungen und das Sprachverständnis erschwert und sogar unmöglich macht. Auf der »Aphasiestation« einer New Yorker Klinik lief im Aufenthaltsraum der Fernseher. Als eine Rede des US-Präsidenten übertragen wurde, fingen alle Patienten an zu lachen. Der Neurologe Oliver Sacks, der dies sah, schreibt in seiner Fallsammlung »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« (1987): »Man drückt ...

Artikel-Länge: 3970 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.