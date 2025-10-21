Auch über Russland hinaus geraten Unternehmen zwischen die Fronten des Wirtschaftskriegs. Seit Anfang Oktober sanktionieren die USA das größte Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen für Erdöl in Serbien, die Naftna Industrija Srbije (NIS). Der ehemalige US-Präsident Joe Biden hatte die Maßnahmen in den letzten Tagen seiner Amtszeit auf den Weg gebracht. Unter seinem Nachfolger Donald Trump war der Vollzug jedoch mehrmals, zuletzt noch am Monatsersten, durch Ausn...

