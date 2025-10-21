Fünf Tage dauert der Gewerkschaftskongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), der alle vier Jahre stattfindet. Neben Wahlen und Antragsberatungen stehen in Hannover dabei vor allem Reden auf dem Programm, in denen so gut wie jeder etwas nach seinem Geschmack finden dürfte. Dazwischen sollen die 400 Delegierten bis Freitag über mehr als 500 Anträge beraten und abstimmen, den Vorstand der IG BCE wählen und damit die inhaltliche sowie personel...

Artikel-Länge: 3945 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.