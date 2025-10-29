Mehdi Ben Barka wurde 1920 in Rabat (Marokko) in bescheidenen Verhältnissen geboren. Bereits mit 14 Jahren engagierte er sich in einer nationalistischen Jugendorganisation. 1944 wurde er Mitglied der nationalistischen Istiqlal-Partei (Unabhängigkeitspartei). Während der Jahre 1953 bis 1955 war er führend an der Organisation des bewaffneten Widerstands gegen die Kolonialmacht Frankreich beteiligt, die den damaligen Sultan (später König) Mohammed V. samt dem Kronprinz...

