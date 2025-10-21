Am 26. Juni wandte sich Ajatollah Sejed Ali Khamenei zum ersten Mal nach dem Zwölftagekrieg mit einer Ansprache im staatlichen Fernsehen Irans an die Bevölkerung. Einen Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe verkündet. Der »Revolutionsführer« gab in seiner Rede die offizielle Bewertung der militärischen Konfrontation vor. Er richtete »Glückwünsche an die große iranische Nation« und rief den »Sieg über das schwindlerische zionistische Regime« aus, ...

Artikel-Länge: 20232 Zeichen

