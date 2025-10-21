Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
21.10.2025 / Thema / Seite 12

Krieg der Sieger

Auch nach den Angriffen Israels vom Juni verfügt Iran weiterhin über angereichertes Uran. Ein Rückblick auf den Zwölftagekrieg

Knut Mellenthin
Am 26. Juni wandte sich Ajatollah Sejed Ali Khamenei zum ersten Mal nach dem Zwölftagekrieg mit einer Ansprache im staatlichen Fernsehen Irans an die Bevölkerung. Einen Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe verkündet. Der »Revolutionsführer« gab in seiner Rede die offizielle Bewertung der militärischen Konfrontation vor. Er richtete »Glückwünsche an die große iranische Nation« und rief den »Sieg über das schwindlerische zionistische Regime« aus, ...

