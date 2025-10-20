Nach Fanausschreitungen beim Südwestderby zwischen den Fußballzweitligisten Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern ist noch unklar, wie viele Personen verletzt worden sind. Die Karlsruher Polizei konnte am Sonntag auch noch keine genauen Angaben zur Zahl der vorläufig Festgenommenen unter den Anhängern beider Vereine machen. Nachdem Karlsruher Fans am Sonnabend nach der 2:3-Heimniederlage ihres Klubs am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit Kaiserslautern-...

