Südtirol im Herbst Von der Spitze des Kronbergs aus geht es bis ins mediterrane Meran, einen Wallfahrtsort für Sisianerinnen und Sisianer. BRD 2020. 3sat, 15.30 Uhr Indiens Otter Im südindischen Fluss Kaveri tummeln sich die leicht zu verschreckenden Otter. Indien 2025. Arte, 18.35 Uhr Wahrheit über Eigenmarken Sag »Nein!« zu »Ja!« – oder doch nicht? Beim Blindtest werden Hausmarken oft besser bewertet als die teureren Pendants. BRD 2025. Das Erste, 20.15 Uhr Der ge...

Artikel-Länge: 2375 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.