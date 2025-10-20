Angesichts der politischen und zivilisatorischen Verwerfungen der vergangenen dreißig Jahre, die sich inzwischen in kaum für möglich gehaltener kulturindustrieller Konformität äußern, sticht ein früheres Werk, das Antifaschismus, Sozialismus und Humanismus verpflichtet war, um so deutlicher hervor. Ein solches Werk schuf der Filmregisseur Konrad Wolf (1925–1982), und zwar kontinuierlich, von seinem ersten bis zu seinem letzten Film. Die heute weit verbreitete Meinun...

