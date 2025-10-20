Kambodscha gerät zunehmend in den internationalen Fokus – allerdings nicht wegen wirtschaftlicher Erfolge oder touristischer Attraktionen, sondern als Hotspot globaler Cyberkriminalität. Jüngste Entwicklungen zeigen, wie weitverzweigt und skrupellos die Netzwerke agieren, die von dort aus operieren. In einer gemeinsamen Aktion haben britische und US-amerikanische Ermittler hohe Vermögenswerte der in Kambodscha ansässigen Prince Group eingefroren. In den USA beläuft ...

Artikel-Länge: 3707 Zeichen

