Seit Sonnabend sieht sich Iran an die internationalen Vereinbarungen über die Beschränkungen seines Atomprogramms, die im Juli 2015 mit den USA, Russland, China, Frankreich, Deutschland und Großbritannien geschlossen wurden, nicht mehr gebunden. Eine entsprechende Mitteilung schickte das Außenministerium am Wochenende an das Sekretariat der Vereinten Nationen und an den derzeit amtierenden Präsidenten des UN-Sicherheitsrates (UNSC). Die iranische Regierung beruft si...

