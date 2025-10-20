Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
20.10.2025 / Inland / Seite 5

Bahn-Chefin strotzt vor Aktionismus

Evelyn Palla will »den Konzern auf links« drehen und umreißt ihre Pläne in BamS

Michael Merz
Wenn die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, ankündigt, »den Konzern auf links« zu drehen, macht das erst mal einen fortschrittlichen Eindruck. Allerdings: Sie setze »auf einen kompletten Neuanfang. Dafür müssen wir alles anders machen als vorher.« Das dürfte bei den etwa 225.000 Beschäftigten des Staatskonzerns wie auch dessen häufig gebeutelten Kunden schlimme Befürchtungen wecken. Denn zu oft geht erfahrungsgemäß eher schief, was die Bahn großspurig ank...

Artikel-Länge: 2484 Zeichen

