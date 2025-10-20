Die Kriegspropaganda und die Pläne für einen neuen Wehrdienst mit mehr oder weniger ausgeprägter Pflicht haben Folgen. Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren immer mehr Zulauf. »Wir werden gerade nahezu überflutet von Anfragen«, sagte der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Michael Schulze von Glaßer, am Wochenende dem RND. 125.000mal sei die Webseite im September aufgerufen...

Artikel-Länge: 3795 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.