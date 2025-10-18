Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Oktober 2025, Nr. 242
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
18.10.2025 / Wochenendbeilage / Seite 3 (Beilage)

Mit Blutströmen erkauft

Rosa Luxemburg: Das klassische Beispiel für Kolonialkriege überlegener Eroberer liefert die Geschichte Chinas

Fünfzehn Jahre später erfolgte der zweite Krieg gegen China, wobei diesmal die Engländer gemeinsam mit Franzosen vorgingen, 1857 wurde Kanton durch die verbündete Flotte ebenso heldenhaft wie im ersten Kriege erstürmt. Im Frieden von Tientsin 1858 wurde der Opiumeinfuhr, dem europäischen Handel und den Missionen Zutritt ins Innere des Landes gewährt. Schon 1859 eröffneten die Engländer von neuem die Feindseligkeiten und beschlossen, die Befestigungen der Chinesen am...

Artikel-Länge: 4945 Zeichen

