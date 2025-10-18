Die Mitglieder der Band Kiss waren echte Showmen, so auch Leadgitarrist Ace Frehley. Aus dem Gitarrenhals seiner Les Paul schossen während der Konzerte Flammen, und wegen der silbernen Sterne auf seinem Gesicht nannte man ihn »Spaceman« oder »Space Ace«. Aus Kiss wurde eine der erfolgreichsten Bands der Welt, und Frehley inspirierte Generationen von Showgitarristen. Am Donnerstag ist Ace Frehley 74jährig in Morristown, New Jersey, verstorben. Vorausgegangen war Ende...

